История недоверия: российско-британские отношения и региональные конфликты

Несмотря на многочисленные попытки сторон отойти от исторического соперничества, российско-британские отношения по-прежнему остаются холодными, а в последнее десятилетие и вовсе приобрели токсичный характер.
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