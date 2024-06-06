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Добрый Мир

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Россия отомстит Германии за «Роснефть», «Серверный поток» взял курс на Азию, ОПЕК уронил добычу, США будет травить ЕС бурым углём

Россия отомстит Германии за «Роснефть», «Серверный поток» взял курс на Азию, ОПЕК уронил добычу, США будет травить ЕС бурым углём

20 сентября 2022 89K прочитали В первой в второй части мы писали о том, как вал экономических проблем захлестнул Старый Свет, но много чего не досказали.

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