Аэрогриль против духовки: сколько на самом деле стоит приготовить ужин и где экономия

Покупка нового кухонного прибора всегда запускает в голове один и тот же внутренний диалог: оправдает ли он себя не только удобством, но и повседневными расходами? С аэрогрилем ситуация особенно любопытная, потому что на первый взгляд его характеристики ничем не уступают полноценной электрической духовке, а иногда даже выглядят пугающе.
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