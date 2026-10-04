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Наука и Техника

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Аэрогриль против духовки: сколько на самом деле стоит приготовить ужин и где экономия

Аэрогриль против духовки: сколько на самом деле стоит приготовить ужин и где экономия

Покупка нового кухонного прибора всегда запускает в голове один и тот же внутренний диалог: оправдает ли он себя не только удобством, но и повседневными расходами? С аэрогрилем ситуация особенно любопытная, потому что на первый взгляд его характеристики ничем не уступают полноценной электрической духовке, а иногда даже выглядят пугающе.

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