В парке "Южные культуры" в Сириусе зацвели магнолии Делавея и Карпуни Магнолии Делавея и Карпуни считаются самыми редкими в мире.
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В парке "Южные культуры" в Сириусе зацвели магнолии Делавея и Карпуни Магнолии Делавея и Карпуни считаются самыми редкими в мире.