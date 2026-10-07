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Хотела понаблюдать: пенсионерка устроила собственные похороны в день рождения

Хотела понаблюдать: пенсионерка устроила собственные похороны в день рождения

facebook*/Tammy Crutchfield Американка Шелви Нил организовала собственные похороны и приняла в них участие, совместив церемонию с празднованием своего 80-летия.

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