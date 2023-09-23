Царьград

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"Увеличить Русский мир": Как остановить демографическую катастрофу в России?

"Увеличить Русский мир": Как остановить демографическую катастрофу в России?

На Всероссийском форуме ВРНС предложили способ прекратить демографическую катастрофу. Учредитель Царьграда, замглавы ВРНС Константин Малофеев указал на необходимость увеличить Русский мир.

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Комментарии
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АК
Александр Куприн
Прежде всего надо законодательно запретить аборты. Предвижу  визг оголтелых женщин, тогда есть другой вариант: аборты можно делать лишь в государственных медучреждениях, платные, со стоимостью в миллион рублей за аборт. А за подпольные аборты - уголовная ответственность лет эдак на 20 - и абортируемой женщине, и тому, кто согласился сделать аборт. Эта мера - в придачу к тому, что описано в статье.
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