"Увеличить Русский мир": Как остановить демографическую катастрофу в России?

АК

Александр Куприн

Прежде всего надо законодательно запретить аборты. Предвижу визг оголтелых женщин, тогда есть другой вариант: аборты можно делать лишь в государственных медучреждениях, платные, со стоимостью в миллион рублей за аборт. А за подпольные аборты - уголовная ответственность лет эдак на 20 - и абортируемой женщине, и тому, кто согласился сделать аборт. Эта мера - в придачу к тому, что описано в статье.