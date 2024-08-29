Северный флота провел учение по оказанию помощи аварийному судну в Арктике

В ходе учения моряки Северного флота отрабатывают свои действия при тушении пожара, спасении людей, оказавшихся на поверхности моря с помощью различных спасательных устройств, которые имеются на вооружении поисково-спасательного вертолёта и спасательного буксирного судна.