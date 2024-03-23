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Во Владимирской области из-за теракта в "Крокус сити" отменили все массовые мероприятия

Во Владимирской области из-за теракта в "Крокус сити" отменили все массовые мероприятия

В детских учреждениях вводится режим повышенной безопасности.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе из-за трагических событий в "Крокус сити холл" в выходные будут отменены все массовые мероприятия.

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