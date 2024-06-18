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Совсем не так бодра, как хотела показать: чего Кейт Миддлтон стоило ее появление на параде

Совсем не так бодра, как хотела показать: чего Кейт Миддлтон стоило ее появление на параде

Принцесса с трудом продержалась до конца парада. Кейт Миддлтон стоически продержалась весь парад LEGION-MEDIAПоявившись на параде в честь официального дня рождения Карла, Кейт Миддлтон вызвала подъем энтузиазма своих будущих подданных: многие расценили «возвращение» принцессы как признак того, что она уже в порядке.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Как видим, что для простых смертных, увы, бывает и непосильной, взвалившаяся на них плечи волею судьбы, как обычно говорится, ноша. Не только их &quot;фейс&quot; , но душа должна быть  у них красивой. Иначе все это &quot;всплывает на поверхность&quot;. И не поможет им там их притворство.
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