Совсем не так бодра, как хотела показать: чего Кейт Миддлтон стоило ее появление на параде

Влад Владимиров

Как видим, что для простых смертных, увы, бывает и непосильной, взвалившаяся на них плечи волею судьбы, как обычно говорится, ноша. Не только их "фейс" , но душа должна быть у них красивой. Иначе все это "всплывает на поверхность". И не поможет им там их притворство.