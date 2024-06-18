Совсем не так бодра, как хотела показать: чего Кейт Миддлтон стоило ее появление на параде

Принцесса с трудом продержалась до конца парада. Кейт Миддлтон стоически продержалась весь парад LEGION-MEDIAПоявившись на параде в честь официального дня рождения Карла, Кейт Миддлтон вызвала подъем энтузиазма своих будущих подданных: многие расценили «возвращение» принцессы как признак того, что она уже в порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии