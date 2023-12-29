Более 13 тысяч уличных камер следят за безопасностью нижегородцев

Более 13 тысяч камер подключили к системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» к концу 2023 года. По сравнению с началом года число камер выросло в четыре раза, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.
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