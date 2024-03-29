В центральный аппарат будет повторно доложено о проверке по факту противоправного поведения мужчины в Волгограде

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что житель Республики Башкортостан, находясь в городе Волгограде, записал видеоролик, который содержит высказывания о памятнике «Родина-мать», вызвавшие негативную реакцию общественности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии