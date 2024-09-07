В Нижнем Новгороде состоялось открытие «Парты Героя», посвященной памяти Героя России Евгения Шнитникова

Неспешно перелистывая фотографии, внимательно всматриваясь в пожелтевшие от времени снимки, мы всегда будем помнить историю капитана милиции Евгения Шнитникова, который прикрывая отход экипажа своего БТРа, получил смертельное ранение.
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