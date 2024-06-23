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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Клещи за неделю покусали 450 жителей Алтайского края

Клещи за неделю покусали 450 жителей Алтайского края

С конца марта с жалобами на присасывание этих членистоногих в поликлиники обратились 5744 человека За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 450 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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