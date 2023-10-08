Экс-командующий НАТО счел уход спикера конгресса США Маккарти позитивным для РФ

Снятие Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США стало ужасным событием для государства, считает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис, передает The Hill.
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