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Деньги на ветер: На аукционе Sotheby's продали приклеенный скотчем к стене банан

Деньги на ветер: На аукционе Sotheby's продали приклеенный скотчем к стене банан

За банан, приклеенный к стене липкой лентой, заплатили 6,2 миллиона долларов.Огромную сумму выложили за приклеенный скотчем к стене банан.

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