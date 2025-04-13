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Царьград

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Тунис освободил 11 русских туристов, задержанных за подозрение в терроризме

Тунис освободил 11 русских туристов, задержанных за подозрение в терроризме

В Тунисе освобождена группа из 11 русских туристов, задержанных за наличие фототехники. Их подозревали в терроризме и содержали в проблемных тюрьмах страны.

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Комментарии
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Eduard
Подозревать можно кого угодно в чем угодно.Мы подозреваем Тунис,что у них во власти шизики и мошейники сидят.Кстати Законы о&quot;Клевете&quot; исчезли?
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