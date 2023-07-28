Американцы под украинским флагом наращивают масштабы кибервойны против РФ

Ключевыми целями для украинских кибервойск и прикрывающихся ими американцев и натовцев, действующих с эстонской территории, являются объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, сайты госуслуг РФ .
Ключевыми целями для украинских кибервойск и прикрывающихся ими американцев и натовцев, действующих с эстонской территории, являются объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, сайты госуслуг РФ .
Свежие комментарии