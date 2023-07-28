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Американцы под украинским флагом наращивают масштабы кибервойны против РФ

Американцы под украинским флагом наращивают масштабы кибервойны против РФ

Ключевыми целями для украинских кибервойск и прикрывающихся ими американцев и натовцев, действующих с эстонской территории, являются объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, сайты госуслуг РФ .

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