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Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам. Козловский в паре с Александрой Бойковой, а также выступавшие вместе с ними Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев получили от судей 382,95 балла.

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