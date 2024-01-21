Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам. Козловский в паре с Александрой Бойковой, а также выступавшие вместе с ними Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев получили от судей 382,95 балла.