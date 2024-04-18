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Барнаульцы борются против строительства "облучающей всех вокруг" сотовой вышки

Барнаульцы борются против строительства "облучающей всех вокруг" сотовой вышки

Людей беспокоит, что ежедневно мимо вышки, если ее построят, будут проходить сотни детей и взрослых В Барнауле жители квартала 2002 выступили против строительства 27-метровой вышки сотовой связи рядом с жилыми домами и школой № 128, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

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