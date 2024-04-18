Барнаульцы борются против строительства "облучающей всех вокруг" сотовой вышки

Людей беспокоит, что ежедневно мимо вышки, если ее построят, будут проходить сотни детей и взрослых В Барнауле жители квартала 2002 выступили против строительства 27-метровой вышки сотовой связи рядом с жилыми домами и школой № 128, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.