Проколоть или нет? Дерматолог Иванов рассказал, как быстро избавиться от мозоли

Мозоли — проклятие для любителей открытой и не всегда удобной обуви. Впрочем, можно заработать мозоли и в удобных тапочках — просто поработать на даче лопатой, и тогда болезненные пузырьки появятся уже на руках.
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