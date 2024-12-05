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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Прокопьев день (это сегодня) диктует определенные правила, которые помогут

Прокопьев день (это сегодня) диктует определенные правила, которые помогут избежать проблем. ✔️Нежелательно 5 декабря дарить живые цветы – они могут забрать энергию у получателя ✔️Нельзя давай взаймы сахар и соль – можно отдать свое благополучие; муку и сахар – наступят голодные времена; одалживать деньги – к конфликту с тем, кому помогаете ✔️Не рекомендуется в этот день давать милостыню, иначе у вас могут начаться сложные времена, когда придется просить помощи самим ✔️Зато можно делиться вещами и одеждой, которые вам уже не нужны – благополучие не заставит себя ждать ✔️Полезно прислушиваться к советам окружающих – в них может быть рациональное зерно ✔️Отличный день для любого обучения – информация будет запоминаться легко и новые знания пойдут на пользу.

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