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Закон, порядок, государство

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Уфимские школьники посетили музей МВД по Республике Башкортостан

В рамках профилактического мероприятия «Полиция и дети» заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления МВД России по городу Уфе подполковник полиции Рустем Габидуллин организовал экскурсию для учеников седьмого класса школы № 34.

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