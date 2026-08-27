Осуждённый в Гааге сербский генерал Ратко Младич умер в тюрьме

В специальной тюрьме ООН в Гааге на 84-м году жизни скончался бывший начальник штаба Войска Республики Сербской и один из ключевых сербских командиров Ратко Младич, отбывавший пожизненное заключение по сфабрикованному обвинению в геноциде в Сребренице во время войны в Югославии 1992-1995 годов.