Смартфонов, равных по производительности Redmi K70E, нет. Эта модель возглавила январский рейтинг субфлагманов AnTuTu

Январский рейтинг флагманов AnTuTu возглавил смартфон на SoC MediaTek Dimensity 9300, и в январском рейтинге субфлагманов AnTuTu тоже доминирует модель на SoC MediaTek – это Redmi K70E, в основе которого лежит Dimensity 8300-Ultra.