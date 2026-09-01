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Дептранс ЯНАО планирует упростить организацию автобусных перевозок

Дептранс ЯНАО планирует упростить организацию автобусных перевозок

Департамент транспорта Ямала рассматривает возможность упростить организацию пассажирских перевозок. Проект постановления опубликован на сайте правительства округа.

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