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Электронный дневник 2026: пошаговое руководство по входу, регистрации и восстановлению доступа

Электронный дневник 2026: пошаговое руководство по входу, регистрации и восстановлению доступа

Переход школьников, студентов и их родителей на цифровые образовательные сервисы завершен: сегодня электронный дневник выступает основным инструментом контроля успеваемости, просмотра домашних заданий и связи с учителями.

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