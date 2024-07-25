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Операция по поиску пропавших на судне Argos Georgia приостановлена из-за погоды

Операция по поиску пропавших на судне Argos Georgia приостановлена из-за погоды

Операция по поиску четырёх пропавших на судне Argos Georgia, которое затонуло у Фолклендских островов, приостановлена из-за погоды, заявил исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

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