Группа "Би-2" побоялась лететь на концерт в Дубаи

Рокеры отменили запланированный на 17-е февраля концерт в ОАЭ.Как ранее писал "Царьград Беларусь", на днях музыканты группы "Би-2" опубликовали зрелищную фотосессию, сделанную во время своего пребывания в тюрьме Тайланда, откуда их собирались депортировать в Россию.
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