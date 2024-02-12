Группа "Би-2" побоялась лететь на концерт в Дубаи

Рокеры отменили запланированный на 17-е февраля концерт в ОАЭ.Как ранее писал "Царьград Беларусь", на днях музыканты группы "Би-2" опубликовали зрелищную фотосессию, сделанную во время своего пребывания в тюрьме Тайланда, откуда их собирались депортировать в Россию.