Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

На севере Москвы привели в порядок два парка и два сквера: в Коптеве благоустроили территорию «Вишневого сада», в Тимирязевском районе преобразился сквер Соломенной сторожки, где открыли детскую площадку и комплексы воркаута.
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