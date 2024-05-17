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«Мы состоим в отношениях», – победительница «Голоса» прокомментировала свой роман с несовершеннолетним сыном Полины Гагариной

«Мы состоим в отношениях», – победительница «Голоса» прокомментировала свой роман с несовершеннолетним сыном Полины Гагариной

16-летний сын Полины Гагариной стал совсем взрослым и уже закрутил роман с девушкой. Звездный наследник завел отношения с подопечной своей матери – звездой проекта «Голос».

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