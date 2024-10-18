Автоинспекторы проверят тамбовских водителей на трезвость

В Тамбовской области 18 октября пройдут рейды ГАИ по профилактике нетрезвой аварийности. Водителям напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.
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