Сбежавшая из России Орбакайте попала "в яму". Американские гастроли провалились - на концерты никто не пошёл

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Alla

Неудивительно, безголосая Орбакайте умеет только неплохо махать ногами и открывать рот под " фанеру". Это в РФ , благодаря знаменитой маманьке, она стала "звездой", на Западе таких " звездюлей" пруд пруди, и пришлые им на фиг не сдались..