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Сбежавшая из России Орбакайте попала "в яму". Американские гастроли провалились - на концерты никто не пошёл

Сбежавшая из России Орбакайте попала "в яму". Американские гастроли провалились - на концерты никто не пошёл

Сбежавшая из России Кристина Орбакайте попала "в яму". В ту же, куда падают все ориентированные на русских эмигрантов артисты.

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Комментарии
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Alla
Неудивительно, безголосая Орбакайте умеет только неплохо махать ногами и открывать рот под &quot; фанеру&quot;. Это в РФ , благодаря знаменитой маманьке,  она стала  &quot;звездой&quot;, на Западе таких &quot; звездюлей&quot; пруд пруди, и пришлые им на фиг не сдались..
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