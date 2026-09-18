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Царьград

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Эксперт Кабанов оценил приговор фигурантам дела о «больничной мафии»

Эксперт Кабанов оценил приговор фигурантам дела о «больничной мафии»

Этническая преступность осваивает новые сферы: как «больничная мафия» воровала лекарства.В Москве завершилось судебное разбирательство по громкому делу о так называемой «больничной мафии».

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