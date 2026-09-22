Джесси спасла бойцов ценой собственной жизни Волонтеры отделения Народного фронта в Новосибирской области сообщили о гибели талисмана роты – щенка по кличке Джесси.
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