Матерая не прощается: на какие нужды выделят деньги селам

Создание инфраструктуры при отсутствии рабочих мест не сможет остановить деградацию территорий, считают эксперты Дмитрий Алексеев Кабмин направит на субсидирование кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов, новую порцию бюджетных средств.