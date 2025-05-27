Серийные машины для дрэг-рейсинга? В США такое было!

Маслкары золотой эпохи известны брутальной зловещей харизмой и свирепым темпераментом. Но даже в их племени есть настоящие берсерки, которые играючи разделывались с самыми мощными и быстрыми дорожными машинами той поры.
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