В Калуге предложили платить деньги за информацию о нарушителях ПДД

Подобные инициативы о вознаграждении за информацию о нарушителях ПДД уже имеются в пяти регионах. Там жители могут получить сумму от 3 до 5 тысяч рублей за каждое проверенное сообщение о нарушенииВ Калуге в четверг, 20 марта на заседании Заксобрания начальник УМВД по Калужской области Сергей Никифоров выступил с инициативой ввести вознаграждения для граждан за информацию о нарушителях правил дорожного движения.