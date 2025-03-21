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Калужские новости

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В Калуге предложили платить деньги за информацию о нарушителях ПДД

В Калуге предложили платить деньги за информацию о нарушителях ПДД

Подобные инициативы о вознаграждении за информацию о нарушителях ПДД уже имеются в пяти регионах. Там жители могут получить сумму от 3 до 5 тысяч рублей за каждое проверенное сообщение о нарушенииВ Калуге в четверг, 20 марта на заседании Заксобрания начальник УМВД по Калужской области Сергей Никифоров выступил с инициативой ввести вознаграждения для граждан за информацию о нарушителях правил дорожного движения.

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