В Китае оценили угрозу от американских B-52 и F-35

Аналитики из Академии раннего предупреждения Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) признали американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress большей угрозой, чем современный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
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