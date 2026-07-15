«После войны ещё четыре миллиона украинцев растворятся в воздухе» – глава миграционного офиса

Украинцам не стоит тешить себя иллюзиями о восстановлении экономики даже после окончания войны. Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил глава ОО «Офис миграционной политики» и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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