«Приезжайте, девушки, на моря». Сколько стоит «вторичка» в аренду у моря в Крыму и Севастополе?

Из песни слов не выкинешь. Как поётся в одной из них: «Приезжайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря»… В этом есть смысл, вот только из песни непонятно, сколько стоит жильё у моря, и кому оно по карману? В связи с этим обстоятельством, стоит обратить внимание на статистические данные стоимости квартир на морском побережье.