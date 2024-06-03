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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Приезжайте, девушки, на моря». Сколько стоит «вторичка» в аренду у моря в Крыму и Севастополе?

«Приезжайте, девушки, на моря». Сколько стоит «вторичка» в аренду у моря в Крыму и Севастополе?

Из песни слов не выкинешь. Как поётся в одной из них: «Приезжайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря»… В этом есть смысл, вот только из песни непонятно, сколько стоит жильё у моря, и кому оно по карману? В связи с этим обстоятельством, стоит обратить внимание на статистические данные стоимости квартир на морском побережье.

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