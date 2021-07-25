Специалист по инфобезопасности Лукацкий рассказал, как следует действовать после потери или кражи смартфона

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал журналистам утром в воскресенье, 25 июля, что необходимо делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить собственные данные.
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