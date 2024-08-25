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Украина в учебнике для школ указала Курскую область как свою территорию

Украина в учебнике для школ указала Курскую область как свою территорию

Украинские власти ещё в 2016 году в учебниках «обозначали» Курскую область как «свой» регион, заявил сотрудник Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

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