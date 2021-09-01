Российские военные проведут в Финляндии инспекцию военно-воздушных сил

Российские военные инспекторы проведут в Финляндии проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу финляндского военного министерства.
Российские военные инспекторы проведут в Финляндии проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу финляндского военного министерства.
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