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Российские военные проведут в Финляндии инспекцию военно-воздушных сил

Российские военные проведут в Финляндии инспекцию военно-воздушных сил

Российские военные инспекторы проведут в Финляндии проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу финляндского военного министерства.

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