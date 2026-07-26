Экипаж "Союза МС-28" успешно приземлился в Казахстане

t.me/Роскосмос Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом на борту успешно совершил посадку в Казахстане после длительной экспедиции на Международной космической станции.
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