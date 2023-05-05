Спички - не игрушка

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Вплотную занялись театральной тусовочкой: «режиссёрке» грозит срок за оправдание терроризма

Вплотную занялись театральной тусовочкой: «режиссёрке» грозит срок за оправдание терроризма

Ой-вей, сплошной ой-вей.:)Задержана театральный режиссёр (себя требует называть режиссёркой) Женя Беркович.

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