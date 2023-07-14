ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жительница Индии вышла замуж за пятерых братьев

Жительница Индии вышла замуж за пятерых братьев

  ВАРИАНТ ДРАУПАДИ. БРАК ПО-ИНДИЙСКИ: ОДНА ЖЕНА И ПЯТЬ МУЖЕЙ   На фоне страшных новостях об изнасилованиях, происходящих в Индии чуть ли не каждую неделю, западные журналисты рассказывают о счастливой "шведско-индийской" семье, в состав которой входят одна женщина и пятеро мужчин.

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Комментарии
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Максим Шишкин
Мерзко даже читать.
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15 час.
ONIX
А по мне это фейк.
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15 час.
Майя Maja
В Индии вообще больше мужчин. Так сложилось. Да, есть районы, где преобладает матриархат, однако это скорее исключения. А женится они могут только на своей касте. Так что...нечему удивляться
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45 мин.

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