Иван Грачев: «Визит Путина в Северную Корею – это контрход, блокирующий потуги Запада»

Сегодня 145 прочитали Какая заслуга в росте экономики России есть от Шойгу и почему капитализм в США сошел с рельсов «Думаю, использование северокорейских трудовых ресурсов для совместного экономического роста предусматривалось договоренностями в ходе встречи, открытыми или закрытыми соглашениями с КНДР», — подводит итоги визита Владимира Путина в Северную Корею на этой неделе главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев.