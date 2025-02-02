DM: Лукашенко пошутил над британским журналистом на пресс-конференции в Минске

На недавней пресс-конференции в Минске, посвящённой итогам президентских выборов, белорусский лидер Александр Лукашенко иронично отреагировал на провокационные вопросы западного журналиста, пишет газета Daily Mail.
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