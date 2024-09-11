Лучшие Анекдоты из Питера за 11.09.2024

***** Бордюбрик - средняя географическая точка между Москвой и Санкт-Петербургом. ***** - Я не собираюсь под тебя подстраиваться! - А когда ты не собираешься под меня подстраиваться? - А когда тебе удобно? ***** Капля лени переносит море работы на завтра.