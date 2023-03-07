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Менеджер Рахмонова о бое с Ковингтоном: «Сам Дана Уайт заинтересован в этом»

Менеджер бойца UFC Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал о следующем сопернике казахстанца. «Колби Ковингтон – это громкий и хайповый соперник.

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